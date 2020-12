Αχαΐα

Ο “μποναμάς” αστυνομικών σε γυναίκα στην Πάτρα

Πήρε το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο από άνδρες της Άμεσης Δράσης.

Η τύχη χαμογέλασε σε μια γυναίκα από την Πάτρα. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, τής χάρισαν το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα.

Η γυναίκα ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε χάσει το μηχανάκι της. Μάλιστα, την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες από το μηχανάκι μαζί με την παράκληση όποιος το έχει δει ή γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με το tempo24.news, την ανάρτηση είδαν τυχαία και αστυνομικοί που υπηρετούν στην Άμεση Δράση της Πάτρας.

Την ώρα της περιπολίας ένας από αυτούς παρατήρησε ένα μηχανάκι παρατημένο σε σημείο της πόλης. Όταν συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για το μηχανάκι που είχε δει στις φωτογραφίες, άμεσα, μαζί με τους συναδέλφους του, προσπάθησαν και βρήκαν τρόπο επικοινωνίας μαζί της και την ενημέρωσαν.

Η γυναίκα έφθασε στο σημείο κατενθουσιασμένη από την εξέλιξη, ευχαριστώντας θερμά τους αστυνομικούς, οι οποίοι της απάντησαν ότι έκαναν απλά το καθήκον τους.

ΠΗΓΗ: tempo24.news