Τροχαίο σοκ στην Πατρών – Πύργου (εικόνες)

Μητέρα και παιδί εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο που ανετράπη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο 14ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Καμινίων.

Μητέρα και παιδί επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους στην εθνική με κατεύθυνση προς Πάτρα, όταν σε μια στροφή η οδηγός έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπη ενώ για κάποια μέτρα σύρθηκε στην άσφαλτο.

Τόσο η οδηγός όσο και το μικρό παιδί της, σύμφωνα με το tempo24.news, εγκλωβίστηκαν στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, για καλή τους τύχη από το σημείο περνούσε αστυνομικός ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τόσο την μητέρα όσο και το παιδί στο νοσοκομείο, οι οποίοι δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

