Ευρυτανία

Τραγωδία! Κυνηγός πυροβόλησε τον αδελφό του

Με μια οικογενειακή τραγωδία έκανε πρεμιέρα το κυνήγι στη χώρα μας.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 52χρονος το πρωί του Σαββάτου, όταν ήταν για κυνήγι με τον αδελφό του.

Τα δύο αδέλφια, 52 και 53 ετών, είχαν πάει με παρέα για κυνήγι αγριογορούνων στη Φουρνά Ευρυτανίας κι όταν κάποια στιγμή ο 53χρονος στόχευσε το θήραμά του, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και βρήκε τον αδελφό του λίγο πάνω από το μάτι του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΓΝ Καρπενησίου, όπου διασωληνώθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε ο τραυματισμός του 52χρονου διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρπενησίου.

Πηγή: lamiareport.gr