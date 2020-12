Ηράκλειο

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: Συγκίνησαν τα πρώτα λόγια του Ειρηναίου μετά την περιπέτεια (βίντεο)

Νικητής βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης από την περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Η «αγκαλιά» του προς τον κόσμο.

Από το μπαλκόνι της Αρχιεπισκοπής Κρήτης έστειλε το μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

Ο σεβασμιότατος, που βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης ζήτησε από τους πιστούς, που βρέθηκαν έξω από τον Άγιο Μηνά, να είναι δυνατοί, να μη φοβούνται και να έχουν βαθιά πίστη στο Θεό και αληθινή αγάπη μεταξύ τους.

«Αγαπητοί μου αδελφοί, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι σε όλους εσάς. Είμαι κοντά σας με όλη μου την καρδιά, είμαστε μαζί στις δυσκολίες αυτών των καιρών και των εποχών», είχε δηλώσει σε τηλεοπτική του εμφάνιση προ λίγων ημερών.

Το σημερινό του μήνυμα:

Πηγή: neakriti.gr