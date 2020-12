Φθιώτιδα

Κορονοϊός: Αδελφές “έφυγαν” με διαφορά ημερών

Συγκινεί η ιστορία των δύο γυναικών, που έζησαν, πέθαναν και θα αναπαυτούν αιώνια η μία δίπλα στην άλλη.

Δύο ηλικιωμένες αδελφές που ζούσαν στο γηροκομείο της Λαμίας που «χτυπήθηκε» από κορονοϊό, πέθαναν με διαφορά μίας εβδομάδας.

Η ιστορία τους συγκινεί, καθώς οι δύο αδελφές, 90 και 95 ετών, ζούσαν μόνες τους, καθώς δεν είχαν ποτέ παντρευτεί ούτε είχαν παιδιά.

Τα τελευταία χρόνια έμεναν στο γηροκομείο, όπου και νόσησαν από τον κορονοϊό.

Η μεγαλύτερη αδελφή πέθανε ενώ ακόμα βρισκόταν στο γηροκομείο, στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ η 90χρονη έχασε τη μάχη με τον «αόρατο εχθρό» ανήμερα των Χριστουγέννων, στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλευόταν,

Οι δύο αδελφές ετάφησαν δίπλα η μία στην άλλη, στον ειδικό χώρο που υπάρχει για τα θύματα του κορονοϊού μέσα στο κοιμητήριο.

Με τον θάνατο της 90χρονης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αριθμός των νεκρών από το γηροκομείο ανέρχεται στους έξι. Πρόκειται για γυναίκες 82 με 100 ετών.

Πηγή: lamiareport.gr