Ηλεία

Συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και “καρφώθηκε” στις πινακίδες (εικόνες)

Από... θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο οχήματα.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στον κόμβο Αγ. Γεωργίου στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν δύο γυναίκες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα που τραυματίστηκε, μετά τη σύγκρουση με το άλλο όχημα προσέκρουσε σε πινακίδες οδικής σήμανσης και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασε προσωπικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας Πύργου, δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες της Π.Υ. Πύργου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Πύργου.

Πηγή: ilialive.gr