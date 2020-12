Θεσσαλονίκη

Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα

Αναστάτωση τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα, στο κέντρο της Θεσσσαλονίκης.

Άγνωστοι προκάλεσαν φωτιά τοποθετώντας εύφλεκτο υλικό σε κατάστημα το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Η φωτιά προκάλεσε μικρές φθορές στο κατάστημα.

Η ΕΛΑΣ ερευνά το περιστατικό.