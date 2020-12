Χαλκιδική

Κορονοϊός: Πρόστιμο για πάρτι εν μέσω lockdown

Ακριβά πλήρωσε την ιδέα του για πάρτι ένας άνδρας, καθώς και οι προσκεκλημένοι του.

Πάρτι σε σπίτι στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, παρά το lockdown.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες τόσο στον διοργανωτή όσο και στα υπόλοιπα έξι άτομα, που εντοπίστηκαν στο σπίτι.

Μάλιστα, επέβαλαν πρόστιμο 3.000 ευρώ στον διοργανωτή, ενώ στους υπόλοιπους έξι καλεσμένους βεβαιώθηκε πρόστιμο των 300 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. χθες, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 62.198 έλεγχοι, από τους οποίους οι 9.780 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».