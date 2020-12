Εύβοια

Αυτοκίνητο έφυγε στη στροφή και έπεσε στο ποτάμι (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το ΙΧ έκανε βουτιά σε ποτάμι από ύψος περίπου 4 μέτρων.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου (26-12-2020) στον Περιφερειακό δρόμο του Αλιβερίου με κατεύθυνση προς Χαλκίδα...



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος πάνω στη στροφή και το ΙΧ έκανε βουτιά σε ποτάμι από ύψος περίπου 4 μέτρων.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου αλλά και εθελοντές της S.A.R - 312 οι οποίοι σε συνεργασία με τους αστυνομικούς ρύθμιζαν την κυκλοφορία για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων, και για λίγη ώρα έκλεισαν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκίδα, για να μπορέσει ο γερανός να σηκώσει το όχημα από το ποτάμι και να το παραλάβει η οδική βοήθεια.





Σαν από θαυμα ο 27χρονος οδηγός βγήκε σώος από το όχημα και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας για εξετάσεις και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Πηγή: EviaZoom.gr