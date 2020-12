Κέρκυρα

Κακοκαιρία “σάρωσε” την Κέρκυρα (εικόνες)

Δυνατοί άνεμοι έσπασαν κλαδιά, ενώ ξεριζώθηκε και ένα δέντρο. Για ποια δρομολόγια ισχύει απαγορευτικό απόπλου.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Κέρκυρα από τα ξημερώματα. Δυνατοί άνεμοι έσπασαν κλαδιά από δέντρα προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ δέντρο ξεριζώθηκε στην περιοχή Κανόνι, της πόλης, προκαλώντας υλικές ζημιές στα μπαλκόνια των σπιτιών.

Η πυροσβεστική κλήθηκε, από νωρίς το πρωί για αρκετές κοπές δέντρων και απομάκρυνση μεγάλων κλαδιών από περιοχές της πόλης, αλλά και σε περιφερειακούς δρόμους του νησιού, ενώ απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε το πρωί από το Λιμεναρχείο Κέρκυρας προς Ηγουμενίτσα, Λευκίμμη και Παξούς, για τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ από την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας ανακοινωθήκαν συστάσεις προς τους οδηγούς οχημάτων για την αποφυγή ατυχήματος, λόγω ολισθηρότητας σε επαρχιακούς οδούς μετά και την πτώση ελαιόκαρπου στο οδόστρωμα.

Πλέον στο νησί επικρατεί νηνεμία και πρόσκαιρη ηλιοφάνεια, αλλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις απογευματινές ώρες.

Εν τω μεταξύ, η κακοκαιρία χτύπησε κι άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Σιάτιστα που έπεσε χαλάζι.

Φωτογραφίες: corfupres.gr - βίντεο: radiosiatista