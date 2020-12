Καβάλα

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία Οδό

Ο παράνομος οδηγός, οι παράτυποι επιβάτες και το... απαγορευμένο όχημα.

Για παράνομη μεταφορά μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος στην Καβάλα έπειτα από καταδίωξη.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης έκαναν σήμα στάσης σε αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε, αλλά ανάπτυξε ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον οδηγό, ο οποίος εξήλθε από την Εγνατία Οδό στο ύψος του κόμβου Αγίου Σίλα και ακινητοποίησε το όχημα επιχειρώντας να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον σταματήσουν και κατά τη σύλληψη και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα δεκαπέντε μετανάστες.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο συλληφθείς δεν έχει άδεια οδήγησης και ότι το όχημα που οδηγούσε έφερε πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή λίγες ημέρες νωρίτερα σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνα.