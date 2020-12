Χανιά

Ψησταριά – “εμπρηστής” στα Χανιά (εικόνες)

Δίπλα στην ψησταριά ήταν και φιάλη υγραερίου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Πασακάκι Χανίων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μικρό κτίσμα που βρίσκεται στην αυλή κατοικίας στην οδό Μικράς Ασίας.

Ο λόγος της αναστάτωσης ήταν πως το κτίσμα χρησιμοποιείται ως ψησταριά των ενοίκων και σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε σε χώρο όπου υπήρχε φιάλη υγραερίου.

Οι πέντε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπήρχε κίνδυνος έκρηξης, ενώ πρόβλημα στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς απετέλεσε το ότι ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά ήταν σε μικρό σοκάκι στο οποίο ήταν αδύνατο να μπει όχημα της πυροσβεστικής.

Τελικά οι πυροσβέστες κατάφεραν να απλώσουν λάστιχα και να κατασβέσουν την φωτιά, ενώ την αιτία από την οποία προκλήθηκε θα την ερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: flashnews.gr