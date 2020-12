Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “κρατήρας” σε κεντρικό δρόμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμό προκαλεί η υποχώρηση του εδάφους. Δείτε εικόνες από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.