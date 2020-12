Μαγνησία

Έκανε την αποθήκη του…μπαρ

Χειροπέδες σε άνδρα που είχε μετατρέψει την αποθήκη του σε μπαρ.

Συνελήθφη ένας 53χρονος από το Βόλο, όταν κατά την αστυνομική έφοδο διαπιστώθηκε πως είχε μετατρέψει την αποθήκη του σε…μπαράκι.

Ο συλληφθείς είχε στο χώρο τουλάχιστον δέκα άτομα, στα οποία σέρβιρε αλκοολούχα ποτά και φαγητό.

Κατά την αστυνομική έφοδο στο χώρο στο Διμήνι, οι «πελάτες» έφυγαν τρέχοντας κι έτσι, έμεινε μόνος ο 53χρνος, ο οποίος συνελήφθη και μαζί με τους τρεις που δεν πρόλαβαν να τρέξουν μακριά, τους επιβλήθηκε πρόστιμο.

Ο 53χρονος καλείται να πληρώσει 3000 ευρώ και από 300 έκαστος οι τρεις πελάτες.

Πηγή: magnesianews.gr