Ωραιόκαστρο: Πατέρας και γιός έκαναν μήνυση σε ανήλικο αλλοδαπό

Δικογραφία σε βάρος του ανήλικου, μετά την έγκληση από τους συλληφθέντες για την επίθεση στην δομή.

Μήνυση σε βάρος ενός 15χρονου αλλοδαπού υπέβαλαν οι δύο δράστες της επίθεσης στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 38χρονο και έναν 13χρονο, πατέρα και γιο, που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και συμμετέχοντες στην ομάδα ατόμων που έκανε την επίθεση το βράδυ του Σαββάτου, στον εξωτερικό χώρο της δομής των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στο Ωραιόκαστρο.

Σε βάρος του 15χρονου αλλοδαπού, μετά από την μήνυση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα τόσο ο 15χρονος όσο και ο 14χρονος κατηγορούμενος αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο 38χρονος πατέρας κρατείται και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

