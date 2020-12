Θεσσαλονίκη

Φριχτός θάνατος οδηγού σε φλεγόμενο όχημα

Εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

(φωτογραφία αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, λίγο μετά της γέφυρα της Θέρμης.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δεκατρείς πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά και απεγκλώβισαν τη γυναίκα, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγή: thestival.gr