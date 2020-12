Αρκαδία

Φυλακές ανοιχτού τύπου στην Μεγαλόπολη

Τι συζήτησε ο Δήμαρχος με τον Μιχάλη Χρυσοϊδη, στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής εποχής για την περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, σε συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Υφυπουργού, Λευτέρη Οικονόμου με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, ο κ. Χριστογιαννόπουλος ενημέρωσε «για την πρόθεση του δήμου να φιλοξενήσει στην περιοχή σωφρονιστικό ίδρυμα ανοιχτού τύπου, στα πλαίσια της μεταλιγνιτικής εποχής που ανοίγεται στη Μεγαλόπολη».

Η πρόταση έγινε καταρχήν δεκτή και το Υπουργείο ήδη διερευνά με τα συναρμόδια υπουργεία τις προϋποθέσεις για την γρήγορη υλοποίηση του έργου.