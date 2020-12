Θεσσαλονίκη

Εισαγγελική παρέμβαση για την επίθεση σε προσφυγόπουλα

Τι προκάλεσε την παρέμβασητ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου, αρμόδιας για θέματα ρατσιστικής βίας

Παρέμβαση της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου, αρμόδιας για θέματα ρατσιστικής βίας για την επίθεση σε δομή ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρμόδια για θέματα ρατσιστικής βίας παρενέβη στην την υπόθεση της επίθεσης που έγινε το περασμένο Σάββατο σε δομή ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την εν λόγω υπόθεση και παράλληλα ζήτησε να είναι ενήμερη επί των εξελίξεων και το τελικό εισαγγελικό αποτέλεσμα, όπως προβλέπει η Ποινική Δικονομία.

Σημειώνεται, ότι ταυτοποιήθηκαν ένας 38χρονος και ο 14χρονος γιος του για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο που σημειώθηκε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη και ένας 15χρόνος αλλοδαπός που φιλοξενείται στη δομή, κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε σε βάρος του ο 38χρονος.

Με εντολή του εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης της Θεσσαλονίκης, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για τον 38χρονο ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Τη διερεύνηση της καταγγελίας για το επεισόδιο χειρίζεται το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.