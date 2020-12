Θεσσαλονίκη

Επίθεση με βαριοπούλες σε τράπεζα (εικόνες)

Καταστροφές προκάλεσαν στην τράπεζα, που βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο. Επίθεση με μπουκάλια σε αστυνομικούς.

Επίθεση με βαριοπούλες έκαναν άγνωστοι το βράδυ της Δευτέρας, σε υποκατάστημα τράπεζας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 21:00, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές με βαριοπούλες στις τζαμαρίες της τράπεζας, στην είσοδο και στα δύο ΑΤΜ.

Οι δράστες αναζητούνται.

Φωτογραφίες: thestival.gr