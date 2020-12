Θεσσαλονίκη

Lockdown: Νεαροί πέταξαν μπουκάλια στους αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο

Αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν παρέα νεαρών και έπεσε.... βροχή μπουκαλιών.

Επίθεση με μπουκάλια από νεαρούς δέχτηκαν το βράδυ της Δευτέρας δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν παρέα νεαρών, που βρισκόταν στην πεζογέφυρα του πολιτιστικού κέντρου της Τούμπας.

Οι νεαροί, μόλις είδαν τους αστυνομικούς, πέταξαν εναντίον τους γυάλινα μπουκάλια και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στην προσαγωγή οκτώ ατόμων, που κρίθηκαν ύποπτα για την επίθεση.

Σε βάρος τους δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό και αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ.

Πηγή: Thestival