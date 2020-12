Αχαΐα

Κομμωτής έκανε… ραντεβού για ναρκωτικά

Διακίνηση ναρκωτικών φαίνεται πως ήταν το δεύτερο «επάγγελμα» κομμωτή.

Ένας 28χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, στην περιοχή της Εγλυκάδας, βρέθηκαν μισό κιλό ινδική κάνναβη, 50γρ κοκαΐνη, ένα όπλο, σφαίρες και περίπου 2.500 ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή.

