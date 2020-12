Ηράκλειο

Ξενοδοχείο γίνεται “Το Σπίτι της Αγάπης” για εκατοντάδες άστεγους

Προσωρινή στέγη θα βρουν εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης.

Πιο κοντά στον οραματικό του στόχο για τη δημιουργία Κέντρου Αστέγων Κρήτης, ή αλλιώς «Το σπίτι της Αγάπης», όπως το αποκαλεί είναι ο Μηνάς Χατζηδάκης, άστεγος στο Ηράκλειο της Κρήτης από το 2012.

Η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά έκανε το θαύμα της, όπως μας περιγράφει ο άστεγος Μηνάς Χατζηδάκης, ο οποίος αποκαλύπτει στην ΚΡΗΤΗ TV ότι η δημιουργία Κέντρου Αστέγων Κρήτης θα πάρει «σάρκα και οστά» το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς άστεγοι θα μπορούν να φιλοξενηθούν και σιτιστούν σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα το οποίο θα παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του, εντελώς δωρεάν και για χρονικό διάστημα 20 χρόνων.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Χατζηδάκης, σε έναν μήνα θα έρθει στο Ηράκλειο από την Γερμανία, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου προκειμένου να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες και όπως εκτιμά σε 3 μήνες, εκτός απροόπτου, «Το σπίτι της Αγάπης» θα ανοίξει τις πύλες του για την φιλοξενία άνω των 300 αστέγων.

Εντωμεταξύ, δραματική αύξηση των αστέγων στο Ηράκλειο, καθώς αγγίζουν τα 300 άτομα, σύμφωνα με την καταγραφή που έχουν κάνει οι ίδιοι οι άστεγοι, οι οποίοι αγωνίζονται για τη ζωή και αυτές τις γιορτινές μέρες.

Μέσα από ένα ιδιότυπο δίκτυο αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των αστέγων, μοιράζονται τσάντες με τρόφιμα, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους, τις γιορτινές αυτές ημέρες.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία έχει αναπτυχθεί από τους αστέγους Μηνά Χατζηδάκη και Όλγα Ψυχογιού οι οποίοι ζουν σε ένα τροχόσπιτο στην παραλιακή λεωφόρο.

Την περίοδο των γιορτών, ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στην διανομή υπνόσακων, κουβερτών, σάντουιτς και υγειονομικού υλικού στους αστέγους που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Πηγή: neakriti.gr