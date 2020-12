Χανιά

Σεισμός στην Κρήτη

Συνεχίζει να "κουνιέται" η Κρήτη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε έξι λεπτά μετά τις 10 το πρωί, ανοιχτά της Κρήτης.

Ο σεισμός σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είχε εστιακό βάθος 26,3 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 20 χιλιόμετρα νότια της Γαύδου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.