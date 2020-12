Ηράκλειο

“Βαρύ” πρόστιμο σε κομμωτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έλεγχος της Αστυνομίας έφερε πρόστιμο στο κομμωτήριο.

Πρόστιμο 1000 ευρώ επιβλήθηκε σε κομμωτήριο του Ηρακλείου, μετά από αστυνομικό έλεγχο.

Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο κομμωτήριο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, δεν τηρούσε το απαραίτητο βιβλίο ραντεβού.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης του καλείται να πληρώσει τα 1000 ευρώ.

Πηγή: flashnews.gr