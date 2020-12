Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Αφίσες και φυλλάδια κατά του εμβολίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρνητές του κορονοϊού "τύπωσαν" και μοίρασαν τις αντιρρήσεις τους.

Φυλλάδια κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό μοίρασαν άγνωστοι και κόλλησαν αφίσες σε διάφορες περιοχές του κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο φυλλάδιο και την αφίσα αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «δεν θα κάνω το εμβόλιο για τον covid-19. Μέσα σε 8 μήνες ανακαλύφθηκε νέος ιός, βρέθηκε εμβόλιο, μπήκε στη παραγωγή, είχαν έτοιμα ψυγεία, μοιράστηκε σε όλο τον κόσμο, έγινε υποχρεωτικό – εκβιαστικό».

ΠΗΓΗ: thestival.gr