Νεκρός από ηλεκτροπληξία υπάλληλος του ΑΔΜΗΕ

Θρήνος για τον χαμό του εργαζόμενου. Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και το συλλυπητήριο μήνυμα του υπουργού Ενέργειας.

Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ζάκυνθο με θύμα τον εργαζόμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς, Νικόλαο Τσίρκα συνέβη στη 1.30 μ.μ. σήμερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, ο θανών υπέστη ηλεκτροπληξία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης βλάβης στον Υποσταθμό Ζακύνθου.

Αρμόδια στελέχη της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ μεταβαίνουν στη Ζάκυνθο προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Ο ΑΔΜΗΕ απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς του θύματος.

Από την πλευρά του, και ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. Καλεί τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ να διερευνήσει τα αίτια και υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο ΑΔΜΗΕ θα σταθούν δίπλα στην οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού της εταιρείας.