Ψευτογιατρός: αποκαλύψεις για τη δράση του από θύμα του

Έγκληση εις βάρος του διαβόητου ψευτογιατρού από Ροδίτη θύμα του! Το χρονικό της υπόθεσής του.

Σε έγκληση, σε βάρος του διαβόητου ψευτογιατρού, που κατηγορείται ότι χορηγούσε σκευάσματα από βότανα και άλλες ουσίες σε καρκινοπαθείς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, προχώρησε θύμα του από τη Ρόδο.

Ο 47χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 16 Ιουνίου 2020 και παραμένει προσωρινά κρατούμενος κλήθηκε σε συμπληρωματική απολογία από τον 1ο ανακριτή. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την 11 Ιανουαρίου 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις αρχικές τρεις περιπτώσεις ασθενών που κατέληξαν (δύο ανήλικοι και ένας ηλικιωμένος ασθενής) έχουν προστεθεί στη δικογραφία και άλλες καταγγελίες για τη δράση του «ψευτογιατρού» από συγγενείς ασθενών που απεβίωσαν αλλά και από καρκινοπαθείς. Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης έχουν μπει συνολικά 12 περιπτώσεις θανάτων και ακόμα 14 περιπτώσεις ασθενών που έλαβαν τα σκευάσματα του μαϊμού-γιατρού.

Ο 46χρονος Ροδίτης, ο οποίος εκπροσωπείται από τον γνωστό ποινικολόγο κ. Αλέξη Κούγια, υπέβαλε ήδη ενώπιον του 1ου Ανακριτή Ναρκωτικών του Πρωτοδικείου Αθηνών την έγκληση και αποκάλυψε το χρονικό της υπόθεσής του, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα «Δημοκρατική».

Συγκεκριμένα, το θύμα τον Ιούνιο του 2014 υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια θαλάσσιου σπορ (πτώση με αλεξίπτωτο) στην παραλία της Τσαμπίκας το οποίο του προκάλεσε αναπηρία 82% και έκτοτε δεν μπορεί να περπατήσει παρά μόνο με πατερίτσες σε μικρές αποστάσεις, ενώ για τις μεγαλύτερες χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Τον Μάρτιο του 2018, ο εγκαλών θέλοντας να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του έκλεισε ραντεβού σε κλινική των Αθηνών με έναν νευροχειρουργό, ο οποίος εξειδικευόταν στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με βλάβες στο νωτιαίο μυελό. Μπαίνοντας στο σαλόνι της κλινικής δεν τον υποδέχθηκε ο ιατρός με τον οποίο είχε κλείσει ραντεβού αλλά ο κατηγορούμενος, ο οποίος συστήθηκε ως Νικόλαος Κόντος, χειρουργός – ορθοπεδικός, που αναλαμβάνει χειρουργεία κατά κανόνα στο εξωτερικό (Γαλλία και Ελβετία) και κατ’ εξαίρεση σε δύο νοσοκομεία των Αθηνών.

Όπως ισχυρίζεται ο εγκαλών, αφού του έδειξε τις ακτινογραφίες που είχε μαζί του και του διηγήθηκε το ιστορικό του, έδειξε ενδιαφέρον για την περίπτωσή του και τον διαβεβαίωσε ότι μπορεί να τον αναλάβει και να τον κάνει όχι απλά να περπατήσει, αλλά ακόμη και να παίξει ποδόσφαιρο ενώ του ανέφερε ως αρχική εκτίμηση ότι μια χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη θα κόστιζε περίπου τις 150.000 ευρώ, αν γινόταν στο ένα νοσοκομείο, και περίπου τις 100.000 ευρώ, αν γινόταν σε άλλο, αλλά θα μπορούσε να προσπαθήσει με τις γνωριμίες του να του γίνει κάποια έκπτωση. Τις επόμενες ημέρες ο εγκαλών έστειλε στον «Κόντο» όλες τις εξετάσεις του, όπως και μια ειδική εξέταση αίματος που του είπε ο «Κόντος» ότι ήταν απαραίτητη για τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Την 28 Μαΐου 2018 ο «Κόντος» του έστειλε email με την ειδική διατροφή που θα έπρεπε να λαμβάνει καθημερινά, ώστε να προετοιμάσει τον οργανισμό του για το χειρουργείο. Ακολούθως, ο «Κόντος», έχοντας δει τις εξετάσεις ενημέρωσε τον εγκαλούντα ότι, για να περπατήσει ξανά, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι σπασμένες ράβδοι της σπονδυλοδεσίας και να τοποθετηθεί ειδικό μόσχευμα. Το μόσχευμα αυτό, όπως ισχυριζόταν, δεν φτιάχνεται στην Ελλάδα, αλλά κατασκευάζεται κατά ένα μέρος στις ΗΠΑ και κατά ένα άλλο μέρος στη Γαλλία και ότι για το λόγο αυτό θα κοστίσει πολλά χρήματα. Όπως επισημαίνει ο εγκαλών ήθελε πάρα πολύ την πλήρη αποκατάστασή του και γι’ αυτό το λόγο του ζήτησε να προχωρήσει στην παραγγελία του μοσχεύματος, αφού του υποσχέθηκε ότι έτσι θα περπατήσει ξανά.

Τέλη Σεπτεμβρίου 2018 ο κατηγορούμενος ειδοποίησε το θύμα τηλεφωνικά ότι θα έπρεπε να ετοιμαστεί και να μεταβεί στην Αθήνα, διότι το «μόσχευμα» είχε έρθει και το χειρουργείο θα γινόταν αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το μόσχευμα κόστισε 54.000€, αλλά ότι θα του έκανε μια καλύτερη τιμή, διότι οι ιατροί ήταν φίλοι του. Την 8η Οκτωβρίου 2018 ο κατηγορούμενος παρέλαβε σε μετρητά 20.000€, “για να ξεκινήσει” η διαδικασία.. Την 10.10.2018 ο εγκαλών εισήχθη στην κλινική ενώ το ίδιο απόγευμα τον επισκέφθηκε στο δωμάτιό του ο ιατρός που θα του έκανε την επέμβαση μαζί με έναν αναισθησιολόγο και του είπαν ότι η επέμβαση θα είναι πολύωρη, γύρω στις 10 με 12 ώρες και ότι υπάρχει πιθανότητα 2% να πεθάνει, καθώς και ότι είναι πιθανό να χρειαστεί να αφαιρεθεί ένα πλευρό για την προσπέλαση στο σημείο της επέμβασης.

Όπως ισχυρίζεται ο εγκαλών ρώτησε αν με αυτή την επέμβαση θα περπατούσε και, αφού ο ιατρός του απάντησε καταφατικά, τότε έδωσε τη συγκατάθεσή του. Εν συνεχεία σύμφωνα με το θύμα, μετά από υπόδειξη του κατηγορουμένου έδωσε στο λογιστήριο της κλινικής το ποσό των 20.000 ευρώ για τους χειρουργούς. Την ίδια ημέρα, 11.10.2018, ο εγκαλών υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και μετά έγινε το χειρουργείο «θωρακοτομή δεξιά, σωματεκτομή Θ12, τοποθέτηση κλωβου», το οποίο διήρκεσε από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

Μετά το πέρας της επέμβασης τον επισκέφθηκε ο κατηγορούμενος και του είπε ότι όλα είναι καλά, ότι είχε παρασταθεί στο χειρουργείο και ότι στο κανάλι των νευρώνων είδε ότι υπάρχει κίνηση στα πόδια του και ότι θα περπατήσει. Επίσης, του είπε ότι έπρεπε να αφαιρέσει ένα πλευρό του, διότι ήταν δύσκολη η προσέγγιση των σπονδύλων μέσω των πνευμόνων, και ότι δεν κατέστη δυνατή η αφαίρεση της σπονδυλοδεσίας, διότι ο οργανισμός του ήταν εξαντλημένος.

Στις 23.10.2018 ο εγκαλών κατέβαλε στον Κόντο άλλα 30.000 ευρώ σε μετρητά ενώ την ίδια μέρα πήγε στην κλινική για επανεξέταση στο γραφείο του ιατρού που του έκανε την επέμβαση, όπου ήταν παρών ο κατηγορούμενος και ένας ακόμη ιατρός και του είπε ότι στο εξής θα μιλάει με τον κατηγορούμενο που “είναι εξαιρετικός επιστήμονας”. Ο κατηγορούμενος επισκεπτόταν το θύμα στο σπίτι κάθε πέντε ημέρες και τον καθησύχαζε ότι οι πόνοι και ο πυρετός ήταν φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού προκειμένου να συνηθίσει το μόσχευμα. Στις επισκέψεις του ο κατηγορούμενος, εκτός του ό,τι ήταν πάντοτε καλοντυμένος, έφερε μαζί του ένα ιατρικό βαλιτσάκι που, κατά τους ισχυρισμούς του, κόστιζε 150.000 ευρώ και περιείχε υπολογιστή και συσκευή υπερήχων, μέσω των οποίων έβλεπε την κυκλοφορία του αίματός του θύματος. Τον εξέταζε, του έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι κανονικά θα έπρεπε να του δίνει 150€/επίσκεψη, αλλά ότι δεν ήθελε λεφτά, διότι το μόνο που ήθελε ήταν να περπατήσει.

Αρχές Δεκεμβρίου του 2018 ο κατηγορούμενος του πρότεινε μια φυσικοθεραπεύτρια που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχε σπουδάσει στην Αμερική, ήταν η καλύτερη στη δουλειά της, με χρέωση 60ευρώ/συνεδρία, οπότε και ξεκίνησε κάνοντας 5 συνεδρίες την εβδομάδα καταβάλλοντάς της έτσι συνολικά περίπου 3 χιλιάδες ευρώ χωρίς απόδειξη και χωρίς να σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς την κατάστασή του. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος κι ενώ τον επισκεπτόταν συχνά είπε στον εγκαλούντα ότι έπρεπε να κάνει 4 ενέσεις με βλαστοκύτταρα που έρχονται από τη Γαλλία, αλλά δεν καλύπτονται από τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και ότι θα πρέπει να γίνονται μία ανά δέκα ημέρες με κόστος 7.000€/ένεση. Το θύμα πίστεψε στα λεγόμενά του και του ζήτησε να προχωρήσουν κι έτσι οι ενέσεις έγιναν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 και του έδινε τα χρήματα μετρητά στο χέρι άνευ αποδείξεως.

Την 10.3.2019 οπότε και ο εγκαλών επέστρεψε στη Ρόδο, ο κατηγορούμενος του τηλεφώνησε και του είπε να επανέλθει στην Αθήνα σε 15 ημέρες, για να δει την κυκλοφορία του αίματός του με το ειδικό ιατρικό βαλιτσάκι του όπως και έγινε. Τότε του είπε ότι πάνε πολύ καλά και του πρότεινε να πάρει κάτι χάπια που κατασκευάζονται στη Γαλλία και θα τον βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, αλλά θα κόστιζαν 15.000 ευρώ.

Ο εγκαλών του είπε ότι δεν μπορούσε να τα πληρώσει, διότι δεν είχε άλλα χρήματα ενώ ο κατηγορούμενος επέμενε και ήταν πολύ πιεστικός. Τον Απρίλιο 2019 ο κατηγορούμενος του είπε ότι τα χάπια βρίσκονταν στο τελωνείο και ότι δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν, αν δεν του στείλει τα χρήματα. Τότε ο εγκαλών τον ενημέρωσε ότι δεν έχει άλλα χρήματα. Τον Ιούλιο 2019 του τηλεφώνησε ξανά και του είπε ότι τα είχε πληρώσει ο ίδιος και τον παρότρυνε να του έστελνε έστω 10.000€, αλλά ο εγκαλών του είπε και πάλι ότι δεν είχε άλλα χρήματα και έκτοτε δεν είχε άλλη επικοινωνία μαζί του.

