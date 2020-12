Σάμος

Σεισμός σε Σάμο - Ικαρία

Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι.

Σεισμός σημειώθηκε στις 15:40 σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σάμο και Ικαρία.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινσττούτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, και το εστιακό του βάθος ήταν 15 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του εντοπίζεται σε απόσταση 33 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ικαρίας.