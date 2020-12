Μαγνησία

Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της 16χρονης. Που χάθηκαν τα ίχνη της.

Εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μαγνησία μετά την εξαφάνιση μιας 16χρονης από την περιοχή της Ανάβρας στον Αλμυρό. Τα ίχνη της 16χρονης χάθηκαν στην περιοχή Νεραϊδας – Αγιος Ηλίας- Λυκόραχη.

Σύμφωνα με την δήλωση που έκανε ο πατέρας του κοριτσιού στην Αστυνομία, είχαν πάει στην περιοχή για να μαζέψει τα ζώα του. Είπε στην κόρη του να καθίσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο αλλά όταν επέστρεψε δεν την βρήκε..

Η καταγγελία στην Αστυνομία έγινε το απόγευμα και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση ερευνών για τον εντοπισμό της κοπέλας. Η περιοχή όπου χάθηκε η 16χρονη είναι δασική...

ΠΗΓΗ: taxydromos.gr