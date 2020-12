Μαγνησία

Βρέθηκε η 16χρονη που χάθηκε στην Ανάβρα

Λήξη συναγερμού για το ανήλικο κορίτσι. Πού βρέθηκε και από ποιον. Ποια η κατάσταση της υγείας της.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 16χρονου κοριτσιού στη Μαγνησία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες, όταν η ίδια είχε πάει με τον βοσκό πατέρα της στην Ανάβρα, στον Αλμυρό, για να μαζέψουν τα ζώα τους.

Το κορίτσι είναι καλά στη υγεία του και εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε ποιμνιοστάσιο στη Σκοπιά Φαρσάλων, σε γειτονικό νομό. Την 16χρονη βρήκε ο βοσκός που πήγε στη μονάδα του για να φροντίσει τα ζώα του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η δημοσιογράφος Αναστασία Φύσσα από τον Βόλο.

Αμέσως ο βοσκός ενημέρωσε τις Αρχές και εκείνες τους γονείς του κοριτσιού που το αναζητούσε με αγωνία από χθες το απόγευμα, όταν και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση ερευνών για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την δήλωση που έκανε ο πατέρας του κοριτσιού στην Αστυνομία, είχαν πάει στην περιοχή για να μαζέψει τα ζώα του. Είπε στην κόρη του να καθίσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο αλλά όταν επέστρεψε δεν την βρήκε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η ανήλικη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.