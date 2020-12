Χαλκιδική

Lockdown: Πάρτι ανηλίκων “χάλασε” έφοδος της ΕΛΑΣ

Παρέα νεαρών διοργάνωσε ένα ξέφρενο κορονοπάρτι και τα πρόστιμα έπεσαν... βροχή.

Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά εννέα ανήλικοι διοργάνωσαν ένα ξέφρενο κορονοπάρτι, αλλά όπως αποδείχθηκε λογάριασαν χωρίς... τον ξενοδόχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης οι νεαροί είχαν ετοιμάσει τα πάντα για να διασκεδάσουν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στη Βουρβουρού.

Επέλεξαν το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα για να μην γίνουν αντιληπτοί και να μην ενοχλήσουν τους γονείς τους, ενώ η Βουρβουρού, που είναι τουριστικό θέρετρο, την περίοδο αυτή είναι άδεια από κόσμο.

Με ποτά και μουσική το πάρτι πήγαινε καλά, μέχρι που τους εντόπισαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βεβαιώθηκαν και στους εννέα ανήλικους, διοικητικές παραβάσεις 300 ευρώ στον καθένα.

Πηγή: halkidikinews