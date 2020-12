Λάρισα

Στην Εντατική 18χρονη - Την “χτύπησε” ρεύμα στις ράγες του τρένου

Το ατύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια του φίλου της.

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 18χρονη κοπέλα που χθες χτυπήθηκε από το ρεύμα στις γραμμές του ΟΣΕ στη πόλη. Η κοπέλα φέρει εγκαύματα, ενώ η κατάστασή της θεωρείται σοβαρή.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η κοπέλα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που βρίσκονταν εντός του χώρου των γραμμών στην περιοχή του ΟΣΕ στο Μεζούρλο, «κεραυνοβολήθηκε» πιθανότατα από το ρεύμα που τροφοδοτεί τους συρμούς. Μαζί της ήταν και ένας νεαρός ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή. Σύμφωνα με αυτόπτες μαρτυρίες, νωρίτερα είχε ακουστεί μία δυνατή έκρηξη.

Το χθεσινό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ατυχημάτων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στις γραμμές του ΟΣΕ στη πόλη.