Θεσσαλονίκη

Υποτονική η κίνηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι “ζωντάνεψαν” κάπως το Καπάνι.

Μειωμένη μεν, αναμενόμενη δε, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι της υπαίθριας αγορά “Καπάνι”, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την κίνηση των καταναλωτών για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με τον μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του Συλλόγου των επαγγελματιών της αγοράς, Άρη Ανδρεάδη, η κίνηση στο Καπάνι της περίοδο των εορτών καταγράφεται μειωμένη σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, κατά 20%-30% στα κρέατα και κατά 45% και πλέον στα άλλη είδη, όπως μαναβική και καταστήματα με ξηρούς καρπούς.

Αναφορικά με τις τιμές, επεσήμανε ότι κινούνται στα περσινά επίπεδα στις περισσότερες των περιπτώσεων και συμπλήρωσε, «οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα των ευκαιριών, αφού πολλοί επαγγελματίες για να προσελκύσουν τον κόσμο προβαίνουν και σε προσφορές».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στο Καπάνι, κρέας χοιρινό με 3-4 ευρώ/κιλό, μοσχάρι 4-7 ευρώ/κιλό, γαλοπούλα 6 ευρώ/κιλό και αρνί και κατσίκι από 7,50 ευρώ/κιλό έως και 9 ευρώ/κιλό.

Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει, οι καταναλωτές ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι, χωρίς να κάνουν υπερβολές, αφού λόγω των μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, οι συναθροίσεις που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, φέτος απαγορεύονται.

«Ο κόσμος προτιμάει το Καπάνι γιατί γνωρίζει ότι όλα τα προϊόντα είναι νωπά και φρέσκα, ενώ οι τιμές είναι ακόμη και οι χαμηλότερης της αγοράς συνολικά», επεσήμανε ο κ. Ανδρεάδης, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία του για το τι μέλλει γενέσθαι όταν περάσουν οι εορτές.