Αστυνομικός σκύλος μύρισε 250 κιλά κάνναβης

Επιχείρηση του Λιμενικού Παραμονή Πρωτοχρονιάς έβγαλε λαβράκι... Πού εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά.

Πάνω από 250 κιλά χασίς εντόπισε το Λιμενικό σε επιχείρηση που πραγματοποίησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Θεσσαλονίκη.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε γεωργική αποθήκη στη Νεοχωρούδα και σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην Μενεμένη. Στην αποθήκη, την οποία μίσθωνε 34χρονος, κατασχέθηκαν, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Μπόμπερ», 21 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν 17 κιλά κάνναβη.

Κατόπιν υπόδειξης του 34χρονου ακολούθησε έρευνα στην υπόγεια αποθήκη της Μενεμένης, απ' όπου κατασχέθηκαν 235 κιλά της ίδιας ναρκωτικής ουσίας.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε σάκους, βάζα και χαρτοκιβώτια. Στο ίδιο υπόγειο εντοπίστηκαν σύνεργα επεξεργασίας και τυποποίησης ναρκωτικών.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα του Λιμενικού συνεχίζεται.