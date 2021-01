Αιτωλοακαρνανία

Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο (εικόνες)

Από τη σύγκρουση ξηλώθηκε και ο παρακείμενος φωτεινός σηματοδότης.

Το πρώτο τροχαίο στην πόλη του Αγρινίου για το 2021 σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι και δεν ήταν από τα πλέον συνηθισμένα.

Ένα ΙΧ επιβατικό συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής την ώρα που το δεύτερο έβγαινε από το νοσοκομείο.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός του ΙΧ, τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ξηλώθηκε φωτεινός σηματοδότης.

Πηγή: agriniopress