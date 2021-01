Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος (βίντεο)

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, πριν η πυρκαγιά πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής σε υπόγειο καταστήματος, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, επί της οδού Παπαναστασίου, απέναντι από το Νοσοκομείο “Θεαγένειο”, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες, που κατάφεραν να σβήσουν μέσα σε λίγη ώρα τη φωτιά, όπως μεταδίδει το GRTimes.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εστία ήταν μικρή, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε υπήρχαν μόνο απορρίμματα και δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερες ζημιές.