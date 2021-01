Μαγνησία

Συνελήφθη μητέρα που αγνόησε την εξαφάνιση της 11χρονης κόρης της!

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η περιπέτεια του μικρού κοριτσιού.

Έλειψε από το σπίτι του για πάρα πολλές ώρες ένα κοριτσάκι 11 χρόνων και η μητέρα του δεν ειδοποίησε για την εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί αρμοδίως.

Συγκεκριμένα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς η 11χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Βρύναινα Αλμυρού και προς άγνωστη κατεύθυνση. Το παιδί έφυγε γύρω στις 4 το απόγευμα και ενώ βράδιασε δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του, αλλά ούτε και όλη τη νύκτα, αλλά η μάνα δεν δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού ενημερώθηκε τελικά σήμερα στις 12 το μεσημέρι και άμεσα με την συνδρομή της Π.Κ Δρυμώνα ξεκίνησαν να ερευνούν στην περιοχή. Ευτυχώς το κοριτσάκι βρέθηκε, μέσα σε μια αυλή ακατοίκητου σπιτιού, καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Η μητέρα του 11χρονου κοριτσιού, υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη και παραπέμπεται αρμοδίως με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: ert.gr