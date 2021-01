Λάρισα

Αγρότες καλούν τους νέους στα χωριά με sexy ημερολόγιο (βίντεο)

Οι αγρότες από τη Σκοπιά Φαρσάλων ξαναχτυπούν! Αγόρια και κορίτσια ποζάρουν αισθησιακά στα χωράφια και στο στάβλo, δίνοντας κίνητρα στον κόσμο να επιστρέψει στα χωριά.