Ηράκλειο

Αστυνομικοί άνοιξαν φορτηγό και δεν πίστευαν στα μάτια τους

Οι αστυνομικοί έκαναν "ντου" σε φορτηγό και αντίκρισαν απίστευτες εικόνες...

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου, πέντε άτομα- τέσσερις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός- για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Η σύλληψη τους έγινε στη διάρκεια ελέγχου σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, όπου διαπιστώθηκε ότι το είχαν διαμορφώσει κατάλληλα, για να διεξάγουν παιχνίδι με ζάρια.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ και ένα ζευγάρι κύβοι-ζάρια.

Επιπλέον, σε βάρος τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για τη νομοθεσία περί παιγνίων και προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού και συγκεκριμένα 5 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 5 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.