Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: προβλήματα στις πτήσεις από την ομίχλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω της πυκνής ομίχλης.

Ομίχλη επικρατεί από το πρωί στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στις πτήσεις των αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, πτήση από τη Χίο, που επρόκειτο να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10.25 το πρωί, δεν μπόρεσε τελικά να πραγματοποιήσει την κάθοδό του.

Λόγω της ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή, το αεροπλάνο χρειάστηκε να επιστρέψει στη Χίο.