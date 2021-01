Εύβοια

Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για το μακάβριο εύρημα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Τραγωδία στη Χαλκίδα καθώς το πρωί ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα στη Μέσα Παναγίτσα.

Συμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα την οποία εντόπισε το λιμενικό στο λιμανάκι της περιοχής.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ όπου έκανε τη διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: evima