Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυό περιστατικά με πυρκαγιές σε ΙΧ σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.

(φωτό αρχείου)

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο αυτοκίνητα, σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην Πολίχνη, στη συμβολή Δραγούμη και Χαλκίδη, όταν υπήρξε πυρκαγιά σε όχημα περίπου στις 01.20 και με την επέμβαση της πυροσβεστικής υπήρξαν απλά υλικές φθορές στο ΙΧ.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου περίπου στις 03.00. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Την προανάκριση διενεργεί η αστυνομία, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρησμούς.

Πηγή: voria.gr