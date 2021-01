Φθιώτιδα

Νεκρό δελφίνι στη Φθιώτιδα

Θλίψη για το θαλάσσιο θηλαστικό που βρέθηκε νεκρό σε παραλία.

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό, το μεσημέρι της Κυριακής, από το Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Το άτυχο δελφίνι, τα αίτια θανάτου του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε στην παραλία ''Μώλος'' του Νομού Φθιώτιδας.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική του ταφή.