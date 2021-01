Ηράκλειο

Κορονοϊός: ξεκίνησε ο εμβολιασμός στην Κρήτη (εικόνες)

Τα εμβόλια έφτασαν στο ΠΑΓΝΗ, χθες Κυριακή, με ευθύνη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Ξεκίνησε σήμερα ο εμβολιασμός στην Κρήτη, με πρώτο το υγειονομικό προσωπικό στο ΠΑΓΝΗ, ενώ η διαδικασία που ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί εξελίσσεται ομαλά. Πρώτοι εμβολιάστηκαν νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ύστερα ακολούθησαν εκείνοι του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των υγειονομικών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το νοσοκομείο Ρεθύμνου και στο Λασίθι, ενώ σύμφωνα με τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, έως τις 20 Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι εργαζόμενοι σε υγειονομικές μονάδες του νησιού.