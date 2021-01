Καρδίτσα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καρύτσα Δολόπων

Εξαιτίας των εκτεταμένων κατολισθήσεων που σημειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Κοινότητα Καρύτσα Δολόπων της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν την 29η Δεκεμβρίου στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι μήνες (έως και 29 Ιουνίου). Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.