Ηλεία

Ηλεία: κακοκαιρία με πλημμύρες (εικόνες)

“Βουλιάζουν” στα προβλήματα οι κάτοικοι, λόγω των έντονων φαινομένων

Αυξάνονται ώρα με την ώρα στην Ηλεία τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν αναφερθεί στην περιοχή του Κάμπου, στον Μπρινιά, στη Γαστούνη και στην Μπούκα Παλαιοχωρίου.

Ειδικότερα τα προβλήματα στην Ηλεία επικεντρώνονται στην περιοχή της Αμαλιάδας, στο Γεράκι και στην περιοχή της Πηνείας. Στον Δήμο Πύργου, προβλήματα έχουν αναφερθεί σε περιοχές περιμετρικά της πόλης, όπως στην Κεραία, το Λαμπέτι, σε περιοχές προς το Ανεμοχώρι και σε δρόμους στο Γούμερο και την Αγία Άννα.

Στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προβλήματα έχουν παρουσιαστεί από λάσπες και φερτά υλικά, στην περιοχή του Κάτω Σαμικού και του Πλουτοχωρίου.

Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Στρεφίου και Κάτω Στρεφίου επί της Εθνικής Οδού, όπως επίσης στα Βυλιζαίικα Χάνια και στην είσοδο της Ολυμπίας.

Πηγή: patrisnews.com: