Χαλκιδική

Σκότωσαν με σφαίρα μωρό δελφίνι στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό σε ακτή και φέρει τραύμα από σφαίρα στο μάτι!

Οργή προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός νεαρού δελφινιού από σφαίρα στη Χαλκιδική.

Το δολοφονημένο δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή, στην Τρυπητή Ουρανούπολης, απέναντι από την Αμμουλιανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασυνείδητοι ψαράδες ήταν εκείνοι που σκότωσαν με μια σφαίρα στο μάτι το μικρό δελφινάκι.

Πηγή: politispress.gr