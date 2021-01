Ιωάννινα

Θεοφάνια: εκκλησιασμός με... κράτηση θέσης!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση για τον τρόπο εκκλησιασμού την ημέρα των Θεοφανίων που εξέδωσε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος. Κάνει λόγο για τρεις Ακολουθίες και παρουσία πιστών με ραντεβού!

Ανακοίνωση για τον τρόπο εκκλησιασμού την ημέρα των Θεοφανίων εξέδωσε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ο οποίος ενημερώνει τους πιστούς που θέλουν να εκκλησιαστούν ότι θα πρέπει πρώτα να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού!

"Παρακαλούνται οι πιστοί που επιθυμούν να εκκλησιαστούν την ημέρα της εορτής των Θεοφανίων να τηλεφωνήσουν εγκαίρως στους ιερούς ναούς για να γνωρίζουν ακριβώς την ώρα εκκλησιασμού τους, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις και κάθε ταλαιπωρία" αναφέρεται στην ανακοίνωσή του.

Ενημερώνει παράλληλα ότι ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων θα τελεστούν από τρεις Ιερές Ακολουθίες με την παρουσία 25 πιστών σε τέσσερις Ιερούς Ναούς, με αντιστοιχία ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους, Οι Ακολουθίες θα τελεστούν τις ώρες: 07.30 – 08.30, 08.30 – 09.30, 09.30 – 10.30.

Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στο τέλος κάθε Ακολουθίας οι πιστοί κατά την έξοδο μπορούν να λαμβάνουν το αντίδωρο αλλά και αγιασμό σε ειδικό φιαλίδιο, το οποίο θα έχουν ετοιμάσει οι ιερείς από την παραμονή της εορτής.

Πηγή: ipeirotika.gr