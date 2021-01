Δωδεκανήσα

Κορονοϊός: ξαφνική αναβολή εμβολιασμών σε νοσοκομεία

Με έγγραφο που κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας έγινε γνωστό ότι οι εμβολιασμοί υγειονομικών σε όλα τα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου "παγώνουν" προσωρινά...

Για ξαφνική αναβολή εμβολιασμών στα νοσοκομεία, στα Δωδεκάνησα, ενημερώθηκαν οι υγειονομικοί, παρά το ότι ήταν είχαν αρχικά περιληφθεί στον προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα με ένα έγγραφο που κοινοποιήθηκε την τελευταία στιγμή από το Υπουργείο Υγείας και χωρίς καμία εξήγηση, έγινε γνωστό ότι οι εμβολιασμοί των υγειονομικών στη Ρόδο και σε όλα τα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου θα ξεκινήσουν μετά τις 12 Ιανουαρίου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου κ. Γρηγόρης Ρουμάνης, ανέφερε ότι το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για την αναβολή των εμβολιασμών κοινοποιήθηκε προχθές και ως νέα ημερομηνία εμβολιασμών για την νησιωτική Ελλάδα ορίστηκε η 12η Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να εμβολιαστούν από νοσοκομείο της Ρόδου, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ περισσότερα από 350 άτομα και εκτιμάται ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά μέχρι την 12η Ιανουαρίου που θα ξεκινήσει η διαδικασία λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και περισσότεροι από 220 ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, ενώ ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού θα ξεκινήσει μετά τις 20 του τρέχοντος μηνός.

Πηγή: dimokratiki.gr