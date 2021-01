Θεσσαλονίκη

“Επιχείρηση Ελευθερία”: εμβολιάστηκε επιζήσασα του Άουσβιτς

Είναι η πρώτη ηλικιωμένη που εμβολιάζεται σε γηροκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ελπίδα για μια μελλοντική συνάντηση από κοντά, ίσως και για ένα θερμό αγκάλιασμα, με τα μέλη των οικογενειών τους, γέννησε ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 στους εννιά ηλικιωμένους και ηλικιωμένες, που φιλοξενούνται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Γηροκομείο Σαούλ Μοδιάνο». Το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος εμβολιάστηκαν σήμερα, παρουσία του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Ανάμεσά τους είναι και μια γυναίκα που επέζησε από το Ολοκαύτωμα, η ενενηνταεξάχρονη Ζάννα Σαατσόγλου, το γένος Σαδικάριο, η οποία μετά τον θάνατο του συζύγου της επέλεξε να μείνει στο Ίδρυμα. Η κόρη της, Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, μετά από το πρώτο lockdown μπορούσε να τη βλέπει μόνο από μακριά και τώρα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λαχταράει την ημέρα που θα μπορέσει να την ξαναγκαλιάσει.

«Με τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί να φύγει, χωρίς να μπορέσω να την αγκαλιάσω» λέει η κυρία Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, αναφέροντας ότι η μητέρα της ζει περισσότερο από 10 χρόνια στο Ίδρυμα, με δική της επιλογή και ότι η πανδημία τους στέρησε τη δυνατότητα της επικοινωνίας από κοντά. «Μέχρι πριν 5-6 χρόνια, η μητέρα μου ήταν δραστήρια, μάζευε τους φιλοξενούμενους του ιδρύματος και τους έκανε γιόγκα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει "πέσει", γιατί είναι πια πολύ μεγάλη» προσθέτει.

«Είμαστε τυχεροί που ο ΕΟΔΥ επέλεξε το "Γηροκομείο Σαούλ Μοδιάνο", για να αρχίσει από εδώ ο εμβολιασμός. Υπάρχουν φιλοξενούμενοι που έχουν να βγούνε από το Ίδρυμα από τον περασμένο Μάρτιο και βλέπουν τους δικούς τους μόνο από το παράθυρο. Ο εμβολιασμός πήγε καλά, κανένας δεν παρουσίασε πρόβλημα και τώρα όλοι περιμένουμε τη δεύτερη δόση του εμβολίου» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, Σαμουήλ Αμπαστάδο. Ο κ. Αμπαστάδο σημείωσε ότι εμβολιάστηκε το 70% όσων διαμένουν και εργάζονται στο ίδρυμα (συνολικά 20 άτομα). Παράλληλα γνωστοποίησε ότι στο ίδρυμα φιλοξενούνται εννέα άτομα και ότι μέχρι σήμερα δεν σημειώθηκε κανένα κρούσμα, καθώς οι φιλοξενούμενοι μένουν σε μονόκλινα δωμάτια και τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.